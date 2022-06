Alexianen Zorggroep Tienen en fotograaf Eddy Verloes lanceren samen het project ‘In omzien’

Vlaams-Brabant Nergens worden meer groene wagens gekocht dan in Vlaams-Bra­bant: forse stijging in 1 jaar tijd

In ons land worden nergens meer elektrische en hybride wagens gekocht dan in Vlaams-Brabant. Het aantal nieuw ingeschreven elektrische voertuigen in onze provincie verdrievoudigde zelfs bijna in één jaar tijd. Zowat tien procent van het totale wagenpark in Vlaams-Brabant is groen. Vier procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Peter Van Rompuy opvroeg bij minister Diependaele.

23 juni