Agora Club 18 Tienen laten opnieuw goed hart zien: 2.000 euro voor vzw Bindkracht

De Klimaat­stem: Leuvense jongeren in debat over het klimaat

Recentelijk organiseerde het Leuvense stadsbestuur via jongerenwerking MIJNLEUVEN samen met Youth For Climate Leuven de ‘Klimaatstem’. Jongeren kregen de kans om hun stem te laten horen over het klimaat en in gesprek te gaan met experts en beleidsmakers.