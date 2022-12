Afvalcontainer vat vuur

Landen Succesvol­le derde editie “Mobiel met de fiets” voor volwasse­nen

Na twee succesvolle edities is er in oktober opnieuw een fietsproject met 15 deelnemers van start gegaan in Landen. Het fietsproject is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de diensten Welzijn en Vrije Tijd en de Intergemeentelijke Preventiewerking van Logo Oost-Brabant.

14 december