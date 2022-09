Advocaat rijdt met dokter op passagiersstoel voetganger omver en laat hem liggen: “Hij zat op mijn motorkap”

Het koppel reed naar eigen zeggen op 5 mei opgefokt door de Tiense straten op weg naar de moeder van W.G. De oudere dame verkeerde in een slechte gezondheidstoestand en G. wilde zo snel mogelijk naar haar toe. Daarvoor bleek hij de kortste route te nemen, want op het moment dat hij enkele verkeerspaaltjes omver reed werd hij door een voetganger aangemaand om het wat rustiger aan te doen. Dat had het slachtoffer beter niet gedaan, want hij werd pardoes geschept door de Volvo van het koppel. De advocaat zou daarvoor extra gas hebben gegeven. Toen het slachtoffer tegen de grond werd gekatapulteerd, zou M.D. haar man hebben aangemaand om te stoppen en uit te stappen. Daar moest haar echtgenoot echter niet van weten. De dokteres probeerde nog de autodeur te openen, maar die bleek vergrendeld.

Schuldig verzuim?

De vrouw werd mee gedagvaard voor schuldig verzuim, maar ze kreeg de vrijspraak. “Zij was in de materiële onmogelijkheid om in te grijpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf.” De arts erkende wel dat ze de hulpdiensten niet had verwittigd, omdat haar man op het moment van de feiten volledig de pedalen kwijt was. De advocaat wilde de vrijspraak, maar daar ging de rechtbank niet op in. Zij baseerde zich op de objectieve elementen in het dossier en op het medisch attest van het slachtoffer dat ook zijn verklaringen leek te staven. G. beweerde nog dat het slachtoffer op zijn motorkap was gesprongen en dat hij zelf aan lage snelheid reed, maar daar zat geen bewijs van in het dossier. Omdat de advocaat moeite deed om het slachtoffer te vergoeden, kwam hij weg met een opschorting van straf gedurende drie jaar voor de opzettelijke slagen. “De beklaagde heeft als advocaat een voorbeeldfunctie, maar hij beschikt over een quasi blanco strafregister”, aldus de rechtbank.