Aanbevelingen hittegolf : “Wie ongerust is over zijn eigen gezondheid of deze van iemand in zijn omgeving, kan dag en nacht bellen naar het Wit-Gele Kruis”

Hitteplan

De stad en zorgpartners op het terrein hebben sinds een aantal jaar een hitteplan opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat een reeks van aanbevelingen. “We doen een oproep aan alle inwoners om extra zorg te dragen voor elkaar tijdens deze warme periode”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. “Voldoende drinken is een belangrijke tip voor iedereen. Zoek verkoeling in het stadspark, het Vianderdomein, de waterpartij op de Grote Markt, de meander aan de Grote Markt, …. Ga eens langs bij senioren of zieken in je omgeving. Heb ook aandacht voor de kinderen. Smeer ze regelmatig in met zonnecrème en laat ze een petje op het hoofd zetten.”

Symptomen

Hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen zoals een hitteslag. In dit geval is water drinken en rusten op een koele plek de boodschap. Worden er symptomen als braken, overvloedig zweten, kortademigheid of een verhoging van de lichaamstemperatuur waargenomen? Bel meteen de ziekenwagen via het nummer 112. Zorg ervoor dat de persoon in moeilijkheden kan afkoelen en dien de eerste hulp toe.