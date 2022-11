878 euro voor het goede doel

Hoegaarden Herden­kings­plech­tig­he­den naar aanleiding van Wapenstil­stand

De gemeente Hoegaarden nodigt iedereen vriendelijk uit om aanwezig te zijn bij de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van Wapenstilstand. Die dag - 11 november - is er om 10 uur de huldiging aan de oorlogsmonumenten in Meldert, Hoksem en Outgaarden. Om 10.30 uur is er de eucharistieviering in de Sint-Gorgoniuskerk, gevolgd door om 11.15 uur de huldiging aan het oorlogsmonument in Hoegaarden. Om 11.45 uur is er de drink in het gemeentehuis.

8 november