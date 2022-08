84-jarige fietser komt onder vrachtwagen terecht en overleeft het niet

De chauffeur van de vrachtwagen legde een negatieve alcohol- en drugtest af. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrachtwagen niet te snel reed terwijl de fietser de baan over stak. Hoe en in welke omstandigheden het ongeval juist gebeurd is, moet verder onderzoek nu uitwijzen. Het parket stelde hiervoor een verkeersdeskundige aan. Voor de nodige vaststellingen is de Moespikvest in de richting van de suikerraffinaderij afgesloten. De lokale politie voorziet een omleiding.