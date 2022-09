780 km wandelplezier met het vernieuwde wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Valleien

HagelandToerisme Vlaams-Brabant breidde het populaire wandelnetwerk Hagelandse Heuvels uit met 480 km aan virtuele trajecten en knooppunten in de Velpevallei, in de gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Tienen, Tielt-Winge, Lubbeek, Boutersem, Bierbeek en Leuven. Het wandelnetwerk kreeg de nieuwe naam ‘Wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Valleien’ en sluit naadloos aan op de omliggende wandelnetwerken Zuid-Dijleland, Getevallei en de Merode.

Het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Valleien brengt de wandelaar naar het hart van een landelijk stukje Vlaams-Brabant. De Winge en de Velpe zoeken er hun weg tussen de heuvels van ijzerzandsteen. Op de zuidelijk georiënteerde flanken vangen rijen wijnranken de zon. Wat dieper naar het zuiden gaan de heuvels over in glooiingen en ruimen de wijnstokken plaats voor fruitbomen. De Velpe danst er vrolijk van Opvelp richting Demer, waar ze net als de Winge in uitmondt.

Bewegwijzerde knooppunten

Het wandelnetwerk is opgebouwd via knooppunten. Elk kruispunt van 2 of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer. Op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten. De wandelaar stippelt zelf zijn wandeling uit en bepaalt de afstand aan de hand van de kilometeraanduiding op de kaart.

“Het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels werd gerealiseerd en bewegwijzerd in 2012. De uitbreiding van het wandelnetwerk in de Velpevallei is, na de Brabantse Kouters en de Getevallei, het derde virtuele wandelnetwerk dat we realiseren, zonder bewegwijzering op het terrein. We trekken hiermee volop de kaart van de innovatie. Steeds meer wandelaars gebruiken immers digitale tools om hun wandeling te plannen en trekken er met de wandel-gps of wandel-app op uit.“ zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme.

Wandelroutes zijn digitaal altijd actueel

Een virtueel wandelnetwerk betekent concreet dat men de knooppunten nergens op het terrein tegen komt. Er zijn geen palen en borden te bespeuren. Men ziet ze enkel via de online wandelrouteplanner. En met de gratis app ‘Wandelknooppunt’ heeft men ze allemaal op zak en kan men op pad. De wandelaar kan de virtuele knooppunten op kaart en in de routeplanner onderscheiden op basis van hun kleur. Bewegwijzerde knooppunten zijn rood, virtuele knooppunten zijn grijs.

Toch betekent een virtueel wandelnetwerk niet minder inspanning om te realiseren. Alle mogelijke trajecten zijn grondig geïnventariseerd, gescreend en besproken met gemeenten en andere terreinbeheerders alvorens ze opgenomen zijn in het netwerk. Naast de budgetvriendelijkheid, zit het grote voordeel van digitaal werken in de flexibiliteit. Doordat er geen bewegwijzering is en alle informatie digitaal wordt aangeboden, kan die ook snel worden aangepast als er iets verandert. Op die manier is de informatie voor de wandelaar steeds actueel.

“Het is niet de bedoeling om met deze innovatieve aanpak bepaalde wandelaars uit te sluiten”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Vandaar dat we de 22 thematisch bewegwijzerde wandellussen in de Velpevallei behouden en verbeterd hebben. Op die manier blijft er nog ruim 200 km aan bewegwijzerd wandelaanbod bestaan, als een soort van best of van het wandelnetwerk in de Velpevallei”.

Nieuwe publicatie met wandelnetwerk en themawandelingen

Deze 22 wandellussen worden, naast het wandelnetwerk, ook op de wandelkaart aangeduid. ​ Zo’n grote uitbreiding van een wandelgebied vraagt om nieuw kaartmateriaal. De volledige wandelpublicatie van Hagelandse Heuvels werd dan ook hervormd en omgedoopt tot Hagelandse Heuvels en Valleien, een naam die de lading beter dekt. ​

Het vernieuwde wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Valleien is vanaf heden te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Bekijk het wandelnetwerk digitaal via onze gratis online wandelrouteplanner of download de Wandelknooppunt App .

