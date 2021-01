73-jarige vrouw in levensgevaar nadat ze thuis wordt neergestoken, buurvrouw (42) opgepakt: “Maggy is zo’n lieve vrouw, wie zou haar zoiets kunnen aandoen?

TienenIn de Leuvenselaan in Tienen is woensdagnamiddag een 73-jarige vrouw neergestoken in haar woning. Hulpdiensten troffen het zwaargewonde slachtoffer bloedend aan en brachten haar naar het ziekenhuis. De politie kon even later een 42-jarige buurvrouw oppakken. De lokale politie, het technisch labo, en een wetsdokter zijn ter plaatse en eer werd een onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.

“De hulpdiensten kregen rond 15 uur een noodoproep van het slachtoffer zelf”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “De vrouw gaf aan dat ze thuis neergestoken was. Het technisch labo, een wetsdokter en het afstappingsteam zijn ter plaatse, er werd een onderzoek geopend voor poging moord. Intussen is er een 42-jarige verdachte, de buurvrouw van het slachtoffer, opgepakt voor verhoor. Het slachtoffer zelf verkeert momenteel in levensgevaar en kon nog niet worden gehoord.”

Ongeloof in buurt

Aan de Leuvenselaan is het een drukte van politiediensten. Buurtbewoners reageren vol ongeloof op het incident. “Plots zagen we hier heel wat politie en ambulances, zegt een overbuur geschokt. “Wat later zag ik hoe Maggy helemaal bebloed in een ambulance werd gelegd. Onbegrijpelijk dat haar zoiets moet overkomen. Maggy is een hele lieve en zachtaardige dame, wie zou haar in godsnaam zoiets kunnen aandoen? En waarom?”, zucht de overbuur.

Quote De agenten hebben de buurvrouw opgepakt in de Galgen­straat hier wat verderop. Ze had zich verscholen in een leegstaand pand Buurtbewoner

Terwijl hulpverleners zich bekommerden om het slachtoffer, ging de politie op zoek naar een verdachte. Een buurtbewoner zag alles gebeuren. “De agenten hebben de buurvrouw opgepakt in de Galgenstraat hier wat verderop. Ze had zich verscholen in een leegstaand pand. Ja, we kennen haar van zien. Goedendag of een fijne avond, maar meer ook niet. Die mensen wonen hier wel al een tijdje, maar hadden maar weinig en oppervlakkig contact met de buurt.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Links de woning van de verdachte, rechts de woning van het slachtoffer. © Bollen

De 42-jarige Isabelle S. is intussen overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Later in de namiddag kwam de echtgenoot van de verdachte naar hun woning, maar mocht wegens het lopende onderzoek het huis niet binnen. Hij mocht wel de twee honden meenemen.

Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte of over een mogelijk motief kon het Leuvense parket nog geen informatie geven. “Het slachtoffer verkeert in levensgevaar, de verdachte wordt momenteel verhoord en de eerste vaststellingen van het onderzoek zijn volop bezig”, klinkt het nog.

Volledig scherm © Bollen