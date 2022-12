3.712.113 keer bedankt, beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Tienen!Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

TienenIets meer dan 3,712,113 keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Tienen aangeklikt het voorbije jaar. Verhaaltjes klein en groot over één uit on ze suikerzoete tintelende parel in hartje Hageland. Helaas was er minder leuk nieuws waaronder zinloos geweld ,maar ook de artikels over een dame die onverwacht in een heuse mannenwereld terecht kwam of een wereldberoemde zanger die zich een eenvoudige pizza liet smaken in het holst van de nacht, lieten zich welgevallen. Een oprechte dank beste lezers, meer dan 3 miljoen keer bedankt!