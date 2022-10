27 zorgorganisaties gaan op zoek naar helpende handen tijdens eerste vrijwilligersbeurs

Corona zorgde voor veel nieuwe uitdagingen en samenwerkingen. Zeker de vaccinatiecampagne zorgde voor een boeiende en zinvolle samenwerking tussen de lokale besturen, ELZOH, RZ Tienen en talrijke vrijwilligers te weeg. Komt daarbij dat verschillende organisaties, zeker na corona, op zoek zijn naar vrijwilligers. Daarom slaan ELZOH (Eerstelijnszone Zuidoost Hageland) en RZ Tienen de handen in elkaar en willen beide organisaties vrijwilligers op een duurzame manier in schakelen in de zorg. Ze organiseren op dinsdag 18 oktober 2022 een vrijwilligersbeurs. Deze beurs vindt plaats in de Manège in Tienen (Sint-Jorisplein 25) van 17 tot 19.30 uur. Op deze beurs kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over de lokale organisaties in Zuid-Oost Hageland die helpende handen kunnen gebruiken. Deze organisaties zijn aanwezig met infostanden waar vrijwilligers een woordje uitleg kunnen krijgen en kennis kunnen maken met de organisaties.