200 kilogram zware zeug met succes uit beerput getild

De reddingsactie had veel voeten in de aarde. Niet alleen is een 200 kilogram zware paniekerige zeug potentieel gevaarlijk voor de hulpverleners, de beerputgassen kunnen bedwelmend zijn. Bovendien moest een opening in het dak gemaakt worden om de hijsbanden in de put te laten zakken. Vijf uur later was de klus geklaard, en kon de zeug opnieuw opgelucht ademhalen.