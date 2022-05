2.237 mensen in de regio zoeken een job, Jobbeurs Tienen kan oplossing bieden

TienenWerkzoekenden of werknemers die een nieuwe uitdaging willen aangaan, kunnen op maandag 23 mei naar de vierde editie van de Jobbeurs in Tienen. Deze beurs is een unieke gelegenheid om kennis te maken met werkgevers uit de regio en hun vacatureaanbod. De Jobbeurs is een initiatief van de Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland, VDAB, UNIZO en VOKA.

2.237 mensen zijn op zoek naar een job in regio Zuidoost-Hageland dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Om die mensen aan werk te helpen is er op maandag dus tussen twee en vijf uur in de namiddag een jobbeurs in de Manege aan het Sint-Jorisplein in Tienen

De Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland werd in 2019 opgericht en bestaat uit zeven lokale besturen uit de regio Zuidoost Hageland: Tienen, Hoegaarden, Geetbets, Linter, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw. Deze gemeenten slaan de handen in elkaar om bruggen te bouwen naar de arbeidsmarkt. Via netwerking en samenwerking met relevante partners wil de interlokale vereniging werken in eigen streek promoten en de opleidingsmogelijkheden in de regio verder bekendmaken. In samenwerking met VDAB, UNIZO en VOKA wordt daarom op maandag 23 mei een grootschalige jobbeurs georganiseerd in de Manege.

Nieuwe job of uitdaging

37 bedrijven en organisaties uit de regio Zuidoost Hageland tekenen present op maandag 23 mei voor een nieuwe editie van de Jobbeurs in zaal Manege. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen werkzoekenden, maar ook werknemers die een nieuwe uitdaging willen aangaan, kennismaken met het vacatureaanbod van diverse bedrijven en organisaties uit de reguliere en sociale economie. Onder hen onder meer Blankedale, RZ Heilig Hart, stad Tienen, TMS Industrial Services en Multiobus. Voor de bezoekers is het een unieke gelegenheid om informatie in te winnen en rechtstreeks te solliciteren bij werkgevers uit alle sectoren.

Matchmakers

Bezoekers kunnen ook hun cv laten screenen, in overleg gaan met ‘matchmakers’ die hen kunnen linken aan openstaande vacatures en meer vernemen over de opleidingsmogelijkheden tot her- of bijscholing. Ook leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs zijn welkom tijdens de jobbeurs.

Tijdens de laatste editie in 2019 kon de Jobbeurs rekenen op meer dan 1.200 bezoekers. De Jobbeurs is een initiatief van de Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland, VDAB, UNIZO en VOKA. De toegang is gratis.