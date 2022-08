160 diploma’s dankzij maatwerk in het volwassenenonderwijs dat nieuwe locatie in Tienen krijgt

Zuidoost Hageland Herfstvac­ci­na­tie (met aangepast vaccin) van start op 12 september

De herfstvaccinatie tegen Covid-19 start op maandag 12 september in Zuidoost Hageland. Die dag worden de eerste prikken in VC Tienen gezet, VC Landen opent een dagje later de deuren. Eerst komen de 65+’ers, zorgverleners en personen met een verzwakt immuunsysteem aan bod. Daarna worden de personen tussen 18 en 65 jaar uitgenodigd. Normaalgezien zal de vaccinatie gebeuren met vaccins die aangepast zijn aan de omikronvariant.

