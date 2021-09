Zorgwerkster Eveline (36) is allergisch voor álle vaccins: “Straks raak ik vrijheid volledig kwijt met die coronapas”

Eveline woont in Tielt en werkt in een zorginstelling. In 2010 kreeg ze via haar werk de kans om zich tegen de griep te laten vaccineren. Het was de eerste en meteen ook de laatste keer dat ze gevaccineerd werd. “Het was alsof mijn hele arm in brand stond. Drie weken aan een stuk lag ik met koorts in bed. Ik was zo ziek als een hond. Het feit dat ik niet gevaccineerd ben tegen het coronavirus, heeft niets te maken met onwil. Ik ben bij een immunoloog geweest om me te laten testen. Op mijn arm kreeg ik vier speldenprikjes met sterk verdunde versies van de vaccins van Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson en AstraZeneca. Op alle vier reageerde ik slecht. Huiduitslag en jeuk bij elke prik. Ik heb een medisch attest waarop staat dat ik geen vaccin mag krijgen. Het risico op een ernstige allergische reactie is te groot. In het slechtste geval kan ik overlijden.”