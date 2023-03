Zonta Tielt deelt 15.000 euro uit aan goede doelen

De projecten die tijdens dit werkjaar gesteund werden zijn www.muco.be, Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare, Weeshuis Lalla Amina in Taroudant Marokko (inleefreis Prisma School Izegem), Zonnewende in Meulebeke, Revalidatiecentrum TRAINM in Antwerpen, De Kleine Held vzw, De Doorgang in Tielt, T.V.D.K. in Tielt, Kindia (financiële adoptie van Indische schoolkinderen), menstruatiearmoede, de woordacademie, gezondheid en bescherming van meisjes in Peru, een onderwijsprogramma in Madagaskar, het beëindigen van kindhuwelijken en hulp aan vrouwen in gewelddadige situaties in Papoea-Nieuw-Guinea.