Zomerbar El Parador in het spoor van de Tour

De zomerbar staat helemaal in het teken van de Tour en is voortaan open van dinsdag tot en met zondag. Op elke koersdag kunnen bezoekers kosteloos een pronostiekje met drie vragen (de ritwinnaar, het aantal seconden voorsprong op de tweede en de top drie) invullen. Elke dag is er een prijs voor de winnaar voorzien. Voor wie wil meedingen naar de hoofdprijs is er ook een pronostiek over welke renners uiteindelijk de gele, groene, witte en bolletjestrui zullen veroveren. ‘Café Tour’ wordt afgesloten met een Franse barbecue op 24 juli. Inschrijven voor die barbecue kost 70 euro en kan via elparador@shamrock.be.