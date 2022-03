Zijn de appartementsprijzen in Tielt bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Zuid-West-Vlaanderen Van wielrennen tot kunst en een rommel­markt: dit zijn onze vijf weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen

De koers is eindelijk terug in het land, en het coronavirus lijkt bijna zo goed als voorbij waardoor we opnieuw met z’n allen langs het parcours kunnen supporteren. Schreeuw de renners naar de overwinning in Roeselare! Verder kan je in onze streek dit weekend ook snelle wagens gaan spotten, net als kunst en antiek. Wij zochten en vonden vijf leuke uitjes voor het weekend van 5 en 6 maart.

7 maart