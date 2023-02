Zeventiger krijgt 12 maanden cel omdat hij z'n buurvrouw maar bleef uitschelden

Beweging.net kaart tekort aan ruimte voor verenigin­gen aan: “Meer dan 2 op 5 verenigin­gen vinden moeilijk geschikte vergaderlo­ca­ties”

Veel verenigingen hebben het steeds moeilijker om betaalbare of kwalitatieve vergaderlokalen of ruimtes voor hun activiteiten te vinden. Dat blijkt uit de bevraging ‘Geef ons Ruimte’, die Beweging.net organiseerde naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger. Om daar wat aan te doen, wil Beweging.net dat lokale besturen investeren in bestaande parochiezalen of nadenken over het dubbel gebruik van kerken, zoals dat in Tielt reeds gebeurde.