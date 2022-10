Zevende Guidon Titan staat voor de deur: “Ook enkele leden van De Melkerie fietsen dit keer mee”

Zoals elk jaar is de retrokoers volledig volzet met ruim 130 deelnemers. Al valt er voor de toeschouwers, die aangemoedigd worden om in aangepaste kledij op te dagen, ook heel wat te beleven. Het startschot wordt om 14.30 uur gegeven met kinderkoers ‘Le Petit Titan’. “We hebben zestig inschrijvingen bij de kinderen”, zegt Lode Bogaert van wielercafé Carlito, dat terug het kloppend hart van de koers vormt. “Dat is een absoluut record en daarom gaan we met de kindjes in twee groepen fietsen, per leeftijdscategorie. Niemand minder dan Fons De Wolf zal het startschot geven, terwijl bezoekers in de loop van de namiddag ook enkele interviews en anekdotes van Fons te horen zullen krijgen.”