Zeven horecazaken bundelen de krachten voor ‘Knipse Feesten’: Elke tweede donderdag van de maand gratis concert op de knip

In dat verkeersvrije stukje vinden de optredens ook plaats. Met het initiatief, dat toepasselijk ‘De Knipse Feesten’ gedoopt werd, hoopt de horeca voor wat extra leven in de brouwerij te zorgen in de omgeving van de markt deze zomer. “Iedereen was meteen erg enthousiast”, zegt Lieze Baert van Den Arend en de Cambrinus. Samen met de uitbaters van Piadza, de Gouden Pluim, Twins, Cirque Central en de Stanish staat ze in voor de organisatie. “Ook het stadsbestuur was meteen te vinden voor het idee en straks zijn De Knipse Feesten zelfs het eerste evenement op de officiële zomerkalender van Tielt.”