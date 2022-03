Zesdes van De Bron winnen wedstrijd Grieks van Ugent

Tielt Oppositie vreest extra verkeer aan Vierhoek door knip in Oude Stations­straat

Oppositiepartijen Vooruit en de fractie Open Vld/N-VA hebben bedenkingen over de geplande invoering van een knip en een eerste Tieltse fietszone in de Oude Stationsstraat. Volgens Simon Bekaert (Vooruit) zal die knip voor extra verkeer aan de Vierhoek zorgen. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) stelt dat het effect op de verkeerscirculatie later door het mobiliteitsplan opgevangen zal worden.

28 maart