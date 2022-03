Zes Tieltse vrienden lanceren samen ‘Tjolder’-bier: “We wilden onze vriendschap niet laten verwateren”

De zes zijn allemaal 29 jaar en leerden elkaar kennen op de schoolbanken in het VTI van Tielt. Zoals dat gaat gingen ze na hun hogere studies allemaal stilaan hun eigen weg. “Tijdens een avondje stappen in 2018 besloten we plechtig dat we onze vriendschap niet zouden laten verwateren”, zegt Simon Popelier. “Daarom besloten we een gemeenschappelijke hobby te starten. Diezelfde avond schreven Wout en ik ons in voor een brouwcursus. Daarna deelden we onze kennis met de rest van de groep en zo begon het verhaal van de Tjolders Brewery.”

Community van Tasty Tjolders

De zes lieten er geen gras over groeien. Ze investeerden in een brouwinstallatie van honderd liter en sloegen aan het experimenteren. “We zijn begonnen met zes verschillende tripels”, gaat Lukas Tinel verder. “Daar maakten we 250 proefpakketten van, die we in de zomer van 2020 lieten proeven en beoordelen door familie en vrienden. Bij de pakketjes stopten we telkens een scorekaartje waar iedereen zijn of haar mening op kon noteren. Zo ontstond er een ‘Tjolders community’. Die community van 250 Tasty Tjolders maakt onze brouwerij uniek en zorgde ervoor dat we gaandeweg ons bier steeds verder konden verfijnen.”

Volledig scherm Zes vrienden uit Tielt lanceren samen 'Tjolder' een nieuwe tripel © Sam Vanacker

Foto uit 2018

Ook over de marketing dachten ze grondig na. Er werd een vzw opgericht, ze zorgden voor een geslaagd logo, etiket en bierkaartje, er zijn T-shirts beschikbaar en er is ook een eigen Tjolder-glas. “Zonder voetje, omdat we zelf ook met de voetjes op de grond willen blijven”, aldus Lukas. Er is ook een uitgebreide website met bijhorende webshop, terwijl de ontstaansgeschiedenis van het bier mooi beschreven staat in folders en online. Leuk detail is dat daarbij een foto uit 2018 gebruikt wordt, die nota bene genomen werd op het exacte moment waarop de zes vrienden besloten om een eigen bier te maken.

Volledig scherm De zes vrienden in 2018. Simon Popelier besloot een foto te maken van het moment waarop ze beslisten een eigen bier te brouwen. Vier jaar later is de Tjolder een feit. © RV

24.000 flesjes

Het uiteindelijke resultaat van dat lange proef- en brouwproces werd maandagavond voorgesteld aan het grote publiek in De Post. De ‘Tjolder tripel’ is een hoppige tripel met een alcoholpercentage van 8 procent, met een citrustoets en een romige afdronk. Voor het grote werk ging het zestal in zee met een brouwerij in het Gentse, die voor hen twee batches van 4.000 liter brouwde, goed voor 24.000 flesjes. “We focussen ons in eerste instantie op Tielt en hopen dat onze Tjolder deze zomer op veel terrasjes gedronken zal worden, al houdt onze ambitie daar niet op. We zijn nu trouwens al bezig met de ontwikkeling van een nieuw recept. Dat nieuwe bier zal wellicht deze zomer al geproefd kunnen worden door onze Tasty Tjolders-community.”

Meer info op www.tjoldersbrewery.be.

Volledig scherm De eerste Tjolders werden in 250 proefpakketten gelanceerd, waarbij de community kon proeven. © Sam Vanacker