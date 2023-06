Zaterdag tijdelijk eenrichtingsverkeer in Stationsstraat

Lasleer­kracht van De Zande in Ruiselede maakt kans op titel ‘Prak­tijkleer­kracht van het Jaar’: “Dankzij lassen herontdek­ken jongeren hun eigenwaar­de”

Samir Ashgir (38), lasleerkracht in gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede, is genomineerd door het tijdschrift Klasse voor ‘Praktijkleerkracht van het Jaar’. Dat is opmerkelijk, want strikt genomen is De Zande zelfs geen school. De Gentenaar zorgde er eigenhandig voor dat jongeren, die door een jeugdrechter geplaatst werden, hun traject er kunnen afsluiten met een lascertificaat op zak. “In elke jongen zit iets goeds. En dat probeer ik naar boven te halen.”