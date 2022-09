Zanglust brengt groots opgezette musical naar O.L.V-kerk: “Publiek kan rekenen op een totaalbelevenis”

TieltDe plankenkoorts stijgt bij Koninklijk Koor en Orkest Zanglust. De vereniging brengt op 14, 15 en 16 oktober een groots opgezette musical in de O.L.V.-kerk. Niet alleen de locatie is bijzonder, opmerkelijk is ook dat de tekst van de hand is van Geert Vermeersch, die in 2012 in een diepe depressie zat en naar Compostella trok. Nu al zijn ruim 400 kaarten de deur uit.

Geert Vermeersch, die de musical ook regisseert, probeerde naar eigen zeggen helende kracht van het wandelen te vatten in de tekst. Hij vertelde eerder al openhartig over hoe hij in die periode ‘stuck in reverse’ zat en hoe het schrijven hem hielp. “Door muziek, zang en een stoet aan bonte en kleurrijke personages heb ik geprobeerd om een aanvankelijk donker thema aan te pakken met een zekere grote lichtheid en een flinke scheut humor. Voor de cast deed ik een beroep op acteurs en solisten waar ik in de loop van de voorbije veertig jaar heb mee samengewerkt. Maar dat de musical uiteindelijk zou uitgroeien tot een groots event op locatie had ik nooit durven dromen.”

Flinke subsidie

Dat laatste is te danken aan een stevig financieel duwtje in de rug van het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de musical in het Gildhof op te voeren in 2020. Omwille van de grote opstelling, met een symfonisch orkest, een vierstemmig koor en nood aan ruimte voor solisten werd een andere locatie gezocht. Het gezelschap diende daarop in het voorjaar van 2021 een subsidiedossier in dat over de hele lijn goedgekeurd werd, goed voor 34.000 euro steun.

Dankzij die centen kon Zanglust alles uit de kast halen en kwam de O.L.V.-kerk in het vizier als locatie. Er zal gebruik worden gemaakt van een uitgebreid podium en er wordt gebruik gemaakt van professionele technieken voor licht en geluid zodat het publiek vanop de tribune een totaalbelevenis wordt aangeboden. 360 toeschouwers zullen zelfs via een koptelefoon maximaal kunnen genieten van het geluid, terwijl de projectie van beelden in het decor voor een extra dimensie zal zorgen. Een aantal ruimtes in de kerk is ingericht om de technieken te regisseren en achterin de kerk zullen bezoeker na de voorstelling kunnen napraten bij een drankje.

Brede samenwerking

Voor de sfeerschepping werkt Zanglust samen met verschillende partners. Zo is Kliniek Sint Jozef Pittem betrokken bij de start van het verhaal, terwijl het Compostela Genootschap Vlaanderen een inbreng had bij de sfeer tijdens de tocht. De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en Theater Malpertuis hielpen dan weer met de coaching, de begeleiding en de voorbereiding. Opnames van de musical worden verzorgd door Sarto-tv en op logistiek vlak is er een samenwerking met de vzw Pastorale Eenheid ‘Sint-Jakob’ Tielt-Pittem, die de kerk beheert. Tot slot kadert de musical ook binnen het nieuwe kerkenbeleidsplan, waarin het stadsbestuur een belangrijke partner is.

Er zijn drie voorstellingen gepland. De première vindt plaats op vrijdag 14 oktober om 20 uur, op zaterdag 15 oktober om 20 uur volgt de tweede voorstelling en op zondagmiddag 16 oktober wordt de musical een laatste keer opgevoerd om 15 uur. Kaarten zijn beschikbaar via www.zanglust.be. Nu al zijn er meer dan 400 kaarten de deur uit.

