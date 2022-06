Yogasessie voor Kiev in sporthal Tielt

Voor deze actie slaat Veerle de handen in elkaar met Hilde Crop van Happy Yoga. Na een eerste sessie in de sporthal van Markegem begin deze maand komt het duo op 19 juni naar Tielt. “Hilde was bereid te doen wat ze het best kan om de hulporganisatie van mijn goede vriendin Tatyana in Kiev te steunen", aldus Veerle. “Dat is nodig, want ook in Kiev worden heel veel vluchtelingen opgevangen. Die achterblijvers , vaak oudere en zwakkere mensen, krijgen weinig aandacht. Toen de oorlog uitbrak, besloot mijn Oekraïense vriendin om niet te vluchten, maar om ter plaatse te blijven en hulp te bieden. Voor haar organisatie zamel ik geld in, zodat ze écht een verschil kan maken. Met al onze acties samen hebben we nu al 10.000 euro kunnen inzamelen, geld dat meteen goed gebruikt wordt ter plaatse. Nu kunnen dus ook de Tieltenaren een steentje bijdragen.”