Woonstart is voortaan enige woonmaatschappij in regio Tielt: “We gaan resoluut voor dat eigen huis, die plek onder de zon, voor onze klanten”

Cindy (40) serveert met Bar Irma drankjes en hapjes in dorpscen­trum: “Ik miste een gezellige ontmoe­tings­plaats, dus zorg ik er zelf voor”

Voor een drankje en een hapje kunnen inwoners van Nazareth terecht in Bar Irma. Met haar cafeetje op wielen zorgt Cindy Coopman (40) enkele dagen in de week voor een gezellige ontmoetingsplaats aan cc De Zwaan. “Bar Irma is een ode aan mijn grootmoeder, die ook altijd mensen samenbracht”, zegt Cindy.