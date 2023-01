Wooncomplex in beslag genomen na kelderbrand: bewoners opgevangen bij de politie

Het brandalarm van het gebouw met 11 kamers begon rond 9 uur te loeien. “Bij onze aankomst hadden alle aanwezige bewoners het gebouw al verlaten”, zegt majoor Lieven Rijckaert, postoverste bij de brandweer in Tielt. “De brand woedde in de kelder, die is volledig uitgebrand. Eén en ander zorgde voor veel rook in het pand. We hebben het na de bluswerken deftig verlucht.” Volgens Rijckaert is de kelder uitgebrand. “Maar omdat de oorzaak niet meteen duidelijk is, heeft het parket een branddeskundige aangesteld.”

Geen elektriciteit meer

De bewoners volgden op straat de bluswerken en werden nadien overgebracht naar het politiecommissariaat, waar ze voorlopig worden opgevangen. “Er is geen elektriciteit meer in het gebouw”, weet Lieven Rijckaert. “Zolang die niet hersteld is, kan er in het pand niet gewoond worden.” De eigenaar van het pand, een advocaat uit Torhout, kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. Voor de brandweer was het al de tweede keer op korte tijd dat ze zich naar de Oude Stationstraat moest reppen. Eerder deze week was er iets verderop ook al een schoorsteenbrand. En in het getroffen wooncomplex brak in het verleden ook al twee keer brand uit. Eén keer gebeurde dat in de keuken, de andere keer… in de kelder.