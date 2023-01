Winterse poëziewandeling terug van weggeweest

Theater Malpertuis en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord bijten de spits af en brengen op 26 januari een selectie gedichten, die telkens gelinkt worden aan een beeldend werk. Nog tijdens de poëzieweek zijn er in de bib verschillende klassieke gedichten te bewonderen. Op 2 februari wordt de week afgesloten met een nieuwe editie van de de Winterse Poëziewandeling. Wandelaars krijgen op verschillende locaties in de stad vier gedichten voorgeschoteld, door professionele vertellers. Brugs dichter Geert Viaene is te gast en zal voordragen uit eigen werk. De poëziewandeling start aan de ingang van de bib om 19.30 uur stipt. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig via bibliotheek@tielt.be of 051/42.82.10.