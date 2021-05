“Wie bezorgt ons de troetelbeer van onze broer terug?”: zussen van vermoorde Leander zoeken verloren knuffelleeuw

Tielt/Pittem/HouthulstNa hun broer Leander Quintyn (32), die begin maart werd doodgestoken in Tielt, verloren zijn zussen Kim en Kelly nu ook de knuffel die hem zo dierbaar was. “Bij zijn geboorte kregen we er elk een. Die van Leander belandde bij de opruiming van zijn huis in de Kringwinkel. Misschien is hij al verkocht, we weten het niet. Maar we willen die knuffelbeer dolgraag terug”, zeggen de zussen.

Volledig scherm Leander Quintyn en zijn twee zussen Kim (links) en Kelly. © RV

De huurwoning van Leander Quintyn (32), de man die op 6 maart werd doodgestoken toen hij naar huis wandelde, in de Felix D’Hoopstraat in Tielt werd op 3 mei leeggehaald. Een deel van de inboedel ging naar de Kringwinkel. Verhuisde ook mee: een troetelleeuwtje met de naam ‘Brave Heart Lion’. Kan onbenullig klinken, maar voor Kim en Kelly, de zussen van Leander, is het dat allerminst. “Bij de geboorte van Leander, die zeven en negen jaar jonger is dan wij, kregen we elk een knuffel”, vertellen Kim en Kelly, die respectievelijk in Houthulst en Pittem wonen. “Die hebben we altijd gekoesterd, meer dan dertig jaar lang en dat zal zo blijven. Het was dan ook bijzonder pijnlijk te moeten vernemen dat zijn knuffel met de rest van zijn spullen was weggehaald. We waren vooraf niet ingelicht, anders hadden we de knuffel van Leander nooit laten gaan. Ook hij was er bijzonder aan gehecht. De huisbaas wist dat nochtans.”

Volledig scherm De knuffelbeer ‘Brave Heart Lion’, van Leander Quintyn, de 32-jarige man uit Tielt die 'zomaar' op straat werd vermoord. Zussen Kim en Kelly hopen dat de knuffel weer opduikt. © RV

Symbolische knuffel

Volgens de zussen kreeg Leander van hun ouders niet zomaar een leeuwtje als knuffelbeest cadeau. “Zijn naam verwijst er een beetje naar, zijn vrienden noemden hem trouwens ook ‘Leo’. De knuffel is voor ons nu nog specialer dan vroeger omdat er op de borst een hart staat met een kroontje erop. Precies op die plek, zo vernamen we onlangs, werd Leander de laatste messteek toegediend, de steek die hem fataal werd. Dat maakt het emotioneel nog zwaarder.”

Logistiek centrum

Toen Kim en Kelly vernamen wat er gebeurd was, namen ze onmiddellijk contact met de Kringwinkel Midwest. “Daar was men uiterst begripvol. We kregen te horen dat de ingezamelde spullen naar het logistiek centrum in Ingelmunster gebracht worden en na sortering van daaruit verdeeld worden over verschillende winkels, in Tielt, Torhout, Roeselare en Izegem. Waar de knuffel van Leander nu is, kon men ons niet zeggen. Maar vanuit het logistiek centrum werd snel de foto van de leeuw naar alle winkels gestuurd, met de vraag om nazicht te doen en hem niet te verkopen. Daar zijn we enorm dankbaar voor.”

Volledig scherm Zussen Kim en Kelly Quintyn plaatsten een oproep op sociale media, in de hoop de knuffelleeuw van hun vermoorde broer Leander terug te vinden. © RV

Niet klassiek gelabeld

De zussen, die ondertussen ook via sociale media zoeken naar de leeuw van Leander, en hun ouders hopen vurig dat de inspanningen resultaat opleveren. “Maar simpel wordt het niet”, beseft Laurent Van Weehaeghe van De Kringwinkel Midwest. “Bij ons worden de goederen niet klassiek gelabeld, zodat het moeilijk is na te gaan of de knuffel al verkocht is. Welk stuk naar welke winkel gaat, is niet te achterhalen. De beer gaat door verschillende handen in het sorteercentrum en belandt uiteindelijk in een van de dozen die naar de winkels gaan. Maar iedereen bij ons is alert. Als de knuffel nog bij ons is, moeten we die terugvinden. Alleen is er al behoorlijk wat tijd verloren gegaan. De ophaling gebeurde begin mei, wij werden maandag gecontacteerd door de familie van Leander.”

De leeuw heeft ook achteraan een hart met het opschrift ‘Care Bears’. “Het spreekt vanzelf dat we de eventuele koper zullen vergoeden”, besluiten Kim en Kelly. Wie de zussen kan helpen, mag contact opnemen met Kim Quintyn via Facebook of Instagram of door te mailen naar kimquintyn@icloud.com.