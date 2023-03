West-Vlaming trekt in Oekraïne nieuwe gebouwen op met het puin van de oude: “Altijd ‘deuredoen’ is hier het motto. In die zin lijken Oekraïners goed op West-Vlamingen”

De oorlog is nog bezig, maar dat neemt niet weg dat de heropbouw in Oekraïne al van start gegaan is. In de zwaar getroffen stad Hostomel, net ten noorden van Kiev, gebeurt dat onder leiding van een West-Vlaming. Bart Gruyaert, die opgroeide in Tielt, staat er straks naast president Zelensky bij de eerstesteenlegging van 456 nieuwe appartementen. “Toen ik met de gouverneur van Kiev belde vroeg hij me eenvoudigweg wat ik van hem nodig had. Een dag later had ik een brief met zijn handtekening op zak.” Lees hier hoe Oekraïne de rode loper uitrolt voor deze West-Vlaming.