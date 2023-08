Werken in zowel Egemsesteenweg als Burggraaf Vande Vyverelaan

Infoavond over opleiding tot natuurgids

Voel je het kriebelen om een groep te begeleiden en te boeien tijdens natuurwandelingen? Natuurpunt De Torenvalk organiseert een cursus natuurgids. Die start op 16 september in het buurthuis van Tielt. Wil je meer weten over de inhoud en het traject van deze natuurgidscursus? Stip dan zaterdagavond 19 augustus aan in je agenda. Dan organiseert Natuurpunt De Torenvalk vzw een gratis infoavond over de opleiding. Dit om 19.30 uur in het buurthuis langs de Zwartegevelstraat. Inschrijven kan via https://www.natuurpunt.be/agenda/infoavond-cursus-natuurgids-torenvalk-60004.