WEER. Zo goed als helder weer in Tielt vanochtend

Pittemnaar Filip Boone richt politieke partij ‘Gezond Burger Verstand Vlaanderen’ op: “In elke provincie willen we de kiesdrem­pel halen en nieuw verhaal schrijven”

Er is een nieuwe politieke partij opgestaan. ‘Gezond Burger Verstand Vlaanderen’ ontstond vanuit de landbouwsector, maar hoopt ook de gemiddelde Vlaming te kunnen overtuigen. Pittemnaar Filip Boone (53) is bijzonder ambitieus. “Ons ultieme doel? Een volledig nieuw politiek systeem, met minder ministers en meer kennis van zaken.” We gingen praten met de kersverse voorzitter.