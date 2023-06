WEER. Kans op helder weer vanochtend in Tielt

Van steunstap­tocht tot paaseitjes­ver­koop: leerlingen Sint-Hen­drik in de bres voor slachtof­fers aardbevin­gen

Met verschillende initiatieven zamelden de leerlingen, leerkrachten en directieleden van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze geld en hulpgoederen in voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.