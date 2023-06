WEER. Kans op helder weer in Tielt vanochtend

Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van Bierfesti­val in Maldegem tot Velodromen in Deinze

Het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 juni belooft zomers zonnig te worden. In het Meetjesland en de streek rond Deinze is er heel wat te beleven. Van bier proeven in Maldegem en fietsen in Deinze, tot de U13Cup in Bassevelde: wij geven vijf boeiende weekendtips.