WEER. Kans op helder weer in Tielt vanochtend

Kruis­bergstraat maandag dicht voor alle verkeer

Op maandag 12 juni wordt het gedeelte van de Kruisbergstraat tussen de toegang naar het Parochieveldbos en de Krommekeerstraat afgesloten worden voor alle verkeer. Doorgaand verkeer zal bijgevolg niet mogelijk zijn. Dit is nodig omdat in het kader van verbeteringswerken de zijbermen worden opgevuld. Er wordt een omleiding voorzien. Dit enerzijds via de Bruwaanstraat, anderzijds via de Krommekeerstraat, Bruggesteenweg en Gallatasstraat.