WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend in Tielt

Kathy (63) zet haar buurtwin­kel in Hondstraat te koop: “Met pijn in het hart, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan”

Aan de gevel van de Spar Mini Market in de Hondstraat in Tielt hangt sinds kort een ‘te koop’-bordje. Dat betekent dat het einde van een tijdperk nadert voor Kathy Vande Walle (63), die er sinds 1987 achter de kassa staat. Kathy is van plan om te verhuizen naar de Belgische kust. al geeft ze ook aan dat ze de klanten erg zal missen.