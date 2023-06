WEER. In Tielt overwegend bewolkt weer vanochtend

Cactusver­za­me­laar Dirk en keramiek­kun­ste­na­res Mieke houden samen opendeur: “Ruim 1.500 cactussen te bewonderen”

Verzot op cactussen? Of hou je van keramiekkunst? Dan moet je dit weekend in de Felix d’Hoopstraat zijn, want Dirk De Vlieger en Mieke Truyaert organiseren bij hun thuis voor het eerst een gezamenlijk opendeurweekend. Daarbij kan iedereen kennis maken met de hobby’s van het koppel. Vooral de collectie van Dirk is ronduit indrukwekkend. Hij verzamelt al 42 jaar cactussen.