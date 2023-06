WEER. Heldere ochtend in Tielt

Zes kandidaten voor verkiezing van Zotte Treze en Zotte Keirl

In Pittem is het aftellen naar Zotte Maandag nu echt gestart. Vrijdagavond werden op het gemeentehuis de zes kandidaten voor de verkiezing van Zotte Treze en Zotte Keirl voorgesteld. Wie met de titels gaat lopen, weten we op zaterdag 15 juli.