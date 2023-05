WEER. Bewolkt weer in Tielt vanochtend

Gemeente­raad buigt zich over verkoop bosje Europawijk: “Is iedereen even tevreden? Misschien niet, maar dit is een mooi compromis”

Niet iedereen is even blij met de geplande verkoop van de oude rijkswachtgebouwen en het aanpalende perceel in de Europawijk. Eerder had het stadsbestuur al laten weten dat er in de akte duidelijk vermeld zou worden dat dertig procent van de totale oppervlakte van 35 are en 17 centiare groen moest blijven.