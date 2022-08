Wachttijden tot 4 uur aan de Tieltse autokeuring: “Met het oude systeem zonder afspraken had je dit soort toestanden toch niet?”

TieltTijdens de coronaperiode was het enkel mogelijk om op afspraak naar de autokeuring te gaan. Sinds 1 augustus is dat systeem deels afgevoerd, en kan je op bepaalde dagen zonder afspraak langsgaan. Dat zorgt voor een stormloop. “Ik dacht dat wat vroeger opstaan wel zou helpen”, zegt Bart Coene uit Oedelem, die al sinds 5.30 stond aan te schuiven. In heel de provincie West-Vlaanderen was er een enorme drukte aan de keuringsstations.

Geen andere keuze

De eerste wachtenden verschenen al rond 4.30 uur. Wie om 7 uur naar de keuring kwam, moest tot diep in industrieterrein Huffeseele in de rij gaan staan. Er stonden toen al zo’n 150 wagens te wachten. “Ik kon mijn ogen niet geloven”, zegt Stefanie De Roo uit Desselgem. Ze staat al drie uur aan te schuiven met een knalrode Triumph-oldtimer. “Twee weken geleden heb ik geprobeerd een afspraak te maken, maar het eerste gaatje was eind augustus. Aangezien de wagen tegen 9 augustus gekeurd moet zijn, kan ik niet anders dan hier vandaag in de rij staan.”

Volledig scherm De rij langs de Meulebeeksesteenweg © Sam Vanacker

Maak een afspraak, win tijd?

Bij Bart Coene en zijn dochter Laura uit Oedelem horen we een gelijkaardig verhaal. “Geloof het of niet, maar wij staan hier al sinds 5.30 uur. We dachten de drukte voor te zijn. Al hielp dat niks.” Volgens Bart schort er wat aan het systeem. “Het systeem van afspraken zou tot minder tijdverlies moeten leiden, maar het is net omgekeerd”, foetert hij. “Toen ik mijn kaart in de bus kreeg heb ik meteen geprobeerd een afspraak te maken. Maar dat lukte niet op tijd voor de vervaldatum. Dus het is hier staan aanschuiven of een boete krijgen. Dan zit er toch iets grondig scheef, niet?”

Quote Het was veel beter als iedereen gewoon vrij naar de keuring kon komen, zonder afspraak. Dan ga je af en toe lang moeten wachten, maar dan heb je dit soort toestanden niet.” Mathieu Verhenne

“Bijkomend nadeel van dat systeem is dat veel oudere mensen die niet of minder goed overweg kunnen met een computer er niet in slagen een afspraak te maken en dus naar de vrije keuring moeten komen”, aldus nog Bart. Mathieu Verhenne, die al vier uur net achter Bart en Laura in de rij staat, knikt. “Het was veel beter als iedereen gewoon vrij naar de keuring kon komen, zonder afspraak. Dan ga je af en toe lang moeten wachten, maar dan heb je dit soort toestanden niet. Maar goed, we mogen eindelijk binnen rijden. Nu alleen hopen dat we een ook een groene kaart krijgen.”

Volledig scherm Langs de Meulebeeksesteenweg stonden vrijdagvoormiddag lange wachtrijen. © Sam Vanacker

