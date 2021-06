“Waarom heeft hij het gedaan? Zullen we het ooit weten?”: zussen van slachtoffer volgen nachtelijke reconstructie van moord op Leander (32)

Tielt Oud-leerkracht De Ster Ronny De Craemer gelauwerd als Ridder in de Kroonorde

13:34 Ronny De Craemer (60) mag zich voortaan Ridder in de Kroonorde noemen. Die prestigieuze onderscheiding heeft hij te danken aan zijn uitzonderlijke inzet voor BuSO-school De Ster in Tielt, waar hij 27 jaar werkte. ‘Meester Ronny’ is sinds november 2020 met pensioen en wordt duidelijk gemist in de school.