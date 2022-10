Vzw Préparé heeft nieuwe productie klaar: “Het bankje was nog niet uitverteld”

Tielt Stad bundelt weer evenemen­ten voor ‘Tielt Wintert’

Ook dit jaar bundelt stad Tielt opnieuw alle winterse, niet-commerciële activiteiten die tussen 1 december2 022 en 31 januari 2023 georganiseerd worden in groot-Tielt onder de noemer Tielt Wintert. Opgenomen worden binnen Tielt Wintert betekent extra promotie vanuit het stadsbestuur voor de activiteit. Er wordt een apart campagnebeeld ontwikkeld dat gebruikt kan worden in de eigen promotiekanalen, er is een gezamenlijke persconferentie en alle activiteiten verschijnen op www.visittielt.be en in de andere communicatiekanalen van de stad. Organiseer je een kerst- of nieuwjaarsconcert of plan je een leuke binnenactiviteit en wil je dat die opgenomen wordt in het programma van Tielt wintert? Tot maandag 24 oktober kan je alle praktische info bezorgen via evenementen@tielt.be of 051/42.81.16.

30 september