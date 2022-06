Vrijwilliger gezocht voor sleuteloverdracht Club 77

Pittem Zotte 7 brengen pop-upbar Soirée Congé terug

Op vrijdag 15 juli wordt het erf van Goed Ter Deurhout in de Meulebekestraat 97 voor de tweede keer omgetoverd tot een eendaagse pop-upbar. Het concept blijft grotendeels hetzelfde als bij de eerste editie in 2019. Er zijn eetkraampjes, je kan er in de vooravond een spelletje spelen, er is een special act en een dj zal tot in de vroege uurtjes platen draaien.

22 juni