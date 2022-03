Vooruit vreest extra verkeer aan Vierhoek door knip in Oude Stationsstraat

TieltOppositiepartij Vooruit heeft bedenkingen over de geplande invoering van een knip en een eerste Tieltse fietszone in de Oude Stationsstraat. Volgens Simon Bekaert (Vooruit) zal die knip voor extra verkeer aan de Vierhoek zorgen. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) stelt dat het effect op de verkeerscirculatie later door het mobiliteitsplan opgevangen zal worden.

Donderdagavond keurde de gemeenteraad het bestek van de rioleringswerken in de Oude Stationsstraat goed. In de marge van die werken zal ook het wegdek grondig heringericht worden, want de straat wordt ingericht als fietszone. Dat is een straat waar fietsers absolute voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer. Er komt bovendien een knip ter hoogte van de Dwangstraat en aan beide kanten van die knip wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Via die nieuwe, verkeersluwe as zullen fietsers veilig van de Conventieweg naar het station kunnen rijden. Het gaat om de allereerste fietszone in Tielt.

Verzadigd

“We hebben er niets op tegen dat de Oude Stationstraat wordt heringericht als een fietsstraat, maar de straat volledig afsluiten voor alle autoverkeer is geen goed idee”, aldus Bekaert (Vooruit). “Men gaat dat verkeer nu omleiden naar de vierhoek en naar de Stationstraat. Terwijl die al volledig verzadigd zijn. Het is absurd om daar nu nog extra autoverkeer op te steken. Nu zullen we in de spits files krijgen vanaf de vierhoek tot aan de Beernegemstraat.”

Schepen van mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) counterde. “We hebben hier een fantastische opportuniteit om een veilige verkeersas voor fietsers te creëren en die kans kunnen en willen we niet laten liggen. In deze fase gaan we ons nog niet uitspreken over het effect van de beslissing op de circulatie in de omgeving, maar er wordt sowieso rekening mee gehouden in het nieuwe mobiliteitsplan dat in opmaak is.”

In de Oude Stationsstraat wordt ter hoogte van de Dwarsstraat een knip ingevoerd.