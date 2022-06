Vooruit pleit nogmaals voor verbod op vrachtverkeer: “Door omleiding passeren er nóg meer vrachtwagens aan de scholen”

Naar aanleiding van de barslechte VeloVeilig-score van Tielt pleitte de Vooruit-fractieleider op de gemeenteraad van april al voor de derde keer voor een onmiddellijk verbod op zwaar doorgaand verkeer, al ging het schepencollege daar niet op in. Bekaert geeft echter niet op. “Nog geen vier dagen na die gemeenteraad werden zowel in Tielt als Meulebeke oranje omleidingsborden geplaatst die nu ook nog eens al het vrachtverkeer voor de industrieterreinen Meulebeke expliciet langs de Tieltse schoolomgevingen leidt, met nóg meer zware vracht tot gevolg. Het vrachtverkeer zou ook via de N37 en N50 omgeleid kunnen worden, maar men leidt het verkeer liever om dwars door de stadskern.” Bekaert is van plan om de kwestie op de eerstvolgende gemeenteraad aan te kaarten, waarbij hij ook zal voorstellen om wegenwerken beter af te stemmen met werken in buurgemeenten. “Ook vanuit de provincieraad ga ik me als fractievoorzitter verzetten tegen de aangevraagde uitbreiding van industrieterrein Haandeput in Meulebeke. Wat mij betreft komt er geen enkele vierkante meter industriegrond in Meulebeke meer bij totdat het Tieltse mobiliteitsprobleem opgelost is.”