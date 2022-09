Vooruit neemt stijging dagprijzen woonzorgcentrum op de korrel

Gat dicht rijden

“Klopt. Maar we zitten al jaren met een structureel tekort. Per kamer steken we nog altijd 9 euro toe. Om dat gat toch een beetje dicht te rijden hebben we de prijzen aangepast. Per slot van rekening moeten we aan de toekomst denken. In het voorbije half jaar zijn de lonen al drie keer geïndexeerd. Verwacht wordt dat de energiekosten minstens zullen verdubbelen tegenover vorig jaar. Daar moeten we ons tegen wapenen. Maar zelfs met deze aanpassing blijft Deken Darras in vergelijking met andere woonzorgcentra in de regio goedkoop.”