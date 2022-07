Vooruit blijft pleiten voor ban op vrachtverkeer

Bekaert haalde aan dat er op dit moment door werken nog meer vrachtverkeer dwars door Tielt geleid wordt en stelde voor om de omleidingsborden aan te passen. In dezelfde adem pleitte het raadslid opnieuw voor een onmiddellijk vrachtverbod op de as Kasteelstraat-Grote Hulststraat-Felix D’Hoopstraat. Schepen van mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) herhaalde dat het gaat om een gewestweg die onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer valt. “Ook wij zijn voorstander van het weren van zwaar verkeer, maar eenzijdig een vrachtverbod doordrukken kunnen we niet”, aldus Byttebier. “Wat de omleiding en de werken betreft hebben we wel degelijk overlegd met de buurgemeenten en half augustus zullen de omrijroutes geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden”, aldus de schepen. “Het blijft een gemiste kans en ik heb de indruk dat er bij deze omleiding geen rekening gehouden werd met de veiligheid in de schoolomgevingen", reageerde Bekaert. “Al ben ik blij te horen dat er in augustus gepraat zal worden. Hopelijk zal de situatie tegen 1 september beter zijn.”