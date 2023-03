Voormalig The Voice-deelnemer Simon (32) rapt over z’n strijd tegen nierkanker: “Er zal een mirakel nodig zijn, maar ik weiger mijn dromen op te bergen”

Muzikant Simon Vaernewyck (32), die enkele jaren terug nog te zien was in The Voice en sindsdien aan de muzikale weg timmert onder de artiestennaam Psymon, vecht tegen een ongeneeslijke nierkanker. De Aarseelse Gentenaar goot die strijd in een hiphopnummer. “Volgens de dokters heb ik nog maximaal vijf jaar. Maar ik geef de hoop niet op. Al besef ik ook dat mijn tijd in dit leven sowieso beperkt is.” Simon legt bij ons zijn ziel bloot.