Voormalig Miss België Justine De Jonckheere wordt ambassadrice van Shopping Tielt

Het handelaarscollectief Shopping Tielt, dat net voor corona boven de doopvont werd gehouden, zet al langer sterk in op sociale media. Nu halen ze met Justine De Jonckheere voor het eerst een influencer binnen. “In onze zoektocht naar nieuwe initiatieven, en zeker ook met het oog op de groei die er aankomt met de collegesite, vonden we dat de tijd gekomen was voor een nieuwe stap”, zegt Pieter Breyne van Shopping Tielt. “We dachten al langer na over wat een influencer of digital content creator voor ons zou kunnen betekenen en we zijn trots te kunnen aankondigen dat die zoektocht nu tot een professionele samenwerking met niemand minder dan Justine De Jonckheere heeft geleid. Daarvoor kunnen we rekenen op de steun van Stad Tielt en de dienst Lokale Economie.”

De Wevelgemse Justine De Jonckheere (31) sleepte in 2011 het kroontje van Miss België in de wacht. Ze werkt als presentatrice en verzorgt bedrijfs- en eventspresentaties, is actief als model en heeft bijna 100.000 volgens op Instagram. Het wordt de eerste keer dat ze werkt om een stad langdurig te promoten. “Het klikte meteen met Shopping Tielt. De stad is me trouwens zeker niet onbekend, want mijn moeder was afkomstig van Oostrozebeke en haar broer woonde hier in Tielt. We zijn destijds regelmatig iets komen eten in de omgeving van de Markt. Ik vind het erg tof dat we nu samen in zee gaan.”

‘Tielt Boulevard’

Justine zal met posts, stories en actes de présence verschillende Tieltse shoppingevenementen in de kijker helpen zetten. Zo is er op 18 en 19 maart een Lenteshopping, maar ook onder de Late Night Shopping, de Tieltse Feesten, de Modeloper, het Weekend van de Klant, de kerstmarkt, de koopzondagen en de eindejaarsactie zal ze haar schouders zetten. Op 12 oktober wordt ze bovendien ook de gastvrouw van ‘Tielt Boulevard’, een nieuw fashion en lifestyle event met modeshow in de Europahal, waar Shopping Tielt later uitgebreider over zal communiceren.

